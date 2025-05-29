Тарифы на электроэнергию в Удмуртии изменятся с 1 июля

С 1 июля в Удмуртии изменится стоимость электроэнергии, сообщает пресс-служба регионального минстроя. Кроме того, до 1 октября для всех жителей — в квартирах, в домах с электроотопительными установками и с газовым отоплением — установят единые диапазоны потребления: до 600, от 600 до 900, более 900 кВт•ч в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, для домов и квартир с газовыми плитами в черте города стоимость во втором полугодии составит:

до 600 кВт•ч в месяц — до 5,67 руб. за 1 кВт•ч.

от 600 до 900 кВт•ч в месяц — до 7,10 руб. за 1 кВт•ч.

более 900 кВт•ч в месяц — до 11,54 руб. за 1 кВт•ч.

Для сельского населения, а также домов с электроплитами и электроотопительными установками:

до 600 кВт•ч в месяц — до 3,96 руб. кВт•ч за 1 кВт•ч. от 600 до 900 кВт•ч в месяц — до 4,97 руб. за 1 кВт•ч. более 900 кВт•ч в месяц — до 8,08 руб. за 1 кВт•ч.

С 1 октября вместе со стартом очередного отопительного периода для владельцев домов с электроотопительными установками и электроплитами вновь будут действовать специальные льготные диапазоны потребления электроэнергии. В минстрое отметили, что эта сезонная мера позволяет снижать финансовую нагрузку на домохозяйства, использующие электроэнергию для обогрева жилья зимой.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии добавили, что плата жителей республики, как и в других регионах, изменится по всем коммунальным услугам. Так, в зависимости от муниципалитета максимальный рост составит от 10,7 до 15%. Однако в Глазове, Уве и Ижевске плата вырастет выше предельного значения из-за реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ по модернизации коммунальных сетей.