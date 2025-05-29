В 2025 году на учет в Татарстане поставлено 54 действующих пляжа, которые прошли проверку на соблюдение правил безопасности перед началом летнего сезона.Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане провели проверку 54 пляжей к летнему сезону

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане провели проверку 54 пляжей к летнему сезону

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Четыре новых пляжа отдыха и купания будут расположены в Набережных

Челнах, Елабуге, Альметьевске и поселке Мещеряково Буинского района.

К летнему сезону в Татарстане также готово 47 муниципальных городских пляжей.

Кроме того, с 1 июня на водных объектах Татарстана будут работать сводные мобильные патрульные группы.

Дарья Сайфиева