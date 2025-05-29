Под Саратовом отец и дочь пострадали на пожаре в частном доме

В результате пожара в селе Казанла Базарно-Карабулакского района Саратовской области пострадали отец и дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел утром сегодня, 29 мая. В это время дома находились 47-летний мужчина и его 16-летняя дочь. Хозяин начал тушить огонь на кухне, но пламя распространилось на все строение и надворные постройки.

Отец и дочь получили ожоги, их увезли в лечебное учреждение. К тушению пожара на 100 кв. м привлекли 12 человек и три единицы техники. К настоящему времени огонь потушен. Согласно предварительным сведениям, хозяин забыл на включенной плите кастрюлю с едой, что привело к пожару.

Павел Фролов