Ячейку нежелательной в РФ украинской организации выявили в Нижегородской области

В Балахнинском округе Нижегородской области пресекли деятельность ячейки организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение», признанной в России нежелательной. Об этом сообщили в региональном УФСБ 29 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По данным силовиков, в ячейке запрещенной структуры состояло до 10 человек. «Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу, а также организовал систематический сбор денежных средств для нужд организации»,— говорится в сообщении.

По местам жительства фигурантов прошли обыски, в результате которых изъята литература, наглядная агитация и другие материалы. Лидеру ячейки предъявили обвинение по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для иностранной организации, по которой принято решение о признании нежелательной в РФ) и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело расследуют в региональном СУ СКР. По версии следствия, обвиняемая неоднократно переводила деньги на банковский счет организатора сбора для обеспечения деятельности указанной организации.

Галина Шамберина