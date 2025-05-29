Канашский птицеводческий племзавод собирается увеличить выпуск яиц до 100 млн штук в год. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод в Чувашии планирует увеличить выпуск яиц до 100 млн штук в год

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Завод в Чувашии планирует увеличить выпуск яиц до 100 млн штук в год

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Завод находился на грани банкротства, но после прихода инвесторов в 2023 году стал развиваться. На предприятии построили склад яиц, обновили птичники и закупили новое оборудование.

В 2024 году завод получил более 50 млн руб. субсидий на инвестиционные проекты.

В 2025 году племзавод собирается произвести 92 млн штук яиц, а в 2026 году выйти на показатель, превышающий 100 млн штук в год.

Дарья Сайфиева