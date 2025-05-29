В Волгограде участника ОПГ отправили в колонию за мошенничество с квартирами

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 37-летнего участника организованной преступной группы по уголовному делу о мошенничестве с выморочным имуществом (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в позапрошлом году организованная группа, членом которой являлся фигурант, подыскивала квартиры, собственники которых скончались и не оставили наследников. На основании поддельных судебных решений фигурант оформлял право собственности на выморочное имущество, а затем квартиры выставляли на продажу.

Причиненный Волгограду материальный ущерб оценили на сумму более 4,5 млн руб. По решению суда фигурант проведет три года в исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов