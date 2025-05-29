Жителя Приморско-Ахтарска задержали за убийство собаки

В Приморско-Ахтарске полицейские задержали 48-летнего безработного местного жителя, который застрелил собаку из пневматической винтовки. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными, сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители узнали о преступлении из соцсетей и оперативно установили подозреваемого. Полиция арестовала 48-летнего местного жителя в квартире его знакомых.

Следствие установило, что мужчина пришел в дом своей бывшей сожительницы за личными вещами. Во дворе он заметил собаку, которая сорвалась с цепи и напала на домашнюю птицу. Подозреваемый несколько раз ударил животное палкой, а затем вынес из дома пневматическую винтовку и застрелил собаку.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Анна Гречко