Донской инвестпортфель вырос до 900 млрд рублей в 2025 году

Донские инвесторы, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, корректируют планы в сторону скорейшего запуска мощностей. Несмотря на санкции и изменения в денежно-кредитной политике, инвестиции в экономику региона растут уже шестой год подряд. По итогам 2024 г. объем инвестиций превысил 717 млрд руб., частные инвестиции составили 519,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«У нас сейчас общий портфель состоит из 584 проектов на общую сумму почти 900 млрд руб. В благоприятном инвестиционном климате большую роль играют те инфраструктурные условия, которые мы создали, и в этом отношении большая ставка делается на особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Ростовская», она пользуется спросом именно потому, что здесь уже созданы все условия для запуска новых производств»,— пояснил первый заместитель донского губернатора Алексей Господарев.

Правительство области все время создает инвестклимат за счет снижения налогов, но бизнес готов платить налоги, если он будет нормально зарабатывать и снижать свои издержки. Налоги — это наши социальные обязательства, лавочки, цветы, парки, чистота. То есть мы должны работать над тем, чтобы увеличивать эти налоговые поступления. В этом направлении хочется поработать с нашим инвестклиматом — именно с точки зрения предоставления более комфортных, выгодных базовых ресурсов для предприятий, приводятся в сообщении слова господина Господарева.

«Предприятия строятся, никто не замораживает ничего, паники нет. Поэтому и будем сейчас стараться найти возможности, где мы снизим издержки предприятий не за счет снижения налогов, а за счет, например, сокращения потерь внутри предприятия, повышения оборачиваемости капитала и расширения рынков сбыта и др.»,— акцентировал представитель региональной власти.

Валентина Любашенко