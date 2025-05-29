Первую гостиницу на трассе М-12 построили в Арзамасе Нижегородской области

На федеральной платной трассе М-12 «Восток» завершено строительство первой гостиницы, сообщили в правительстве РФ 29 мая 2025 года. Она находится в зоне отдыха на 421 км трассы, недалеко от села Костылиха городского округа Арзамас Нижегородской области.

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Гостиница площадью 1,4 тыс. кв. м рассчитана 45 номеров и 150 мест. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, она откроется в ближайшем будущем.

Отель будет входить в сеть «3А» (ООО «ТриА гостеприимство»). На сайте компании доступно бронирование с 1 июля по стоимости около 4 тыс. руб. за сутки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2024 года прошел экспертизу проект строительства еще одной гостиницы под Арзамасом — на 327 км трассы М-12, в районе села Балахониха.

Галина Шамберина