Национальная неделя HR и рекламы пройдет в сентябре в Екатеринбурге

С 15 по 19 сентября 2025 года в Екатеринбурге пройдет Национальная неделя HR и рекламы, которая соберет экспертов в области внешних и внутренних коммуникаций со всей России, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой HR Forum Big Fish Фото: предоставлено пресс-службой HR Forum Big Fish

Мероприятие включает в себя HR Forum Big Fish и Национальный рекламный форум регионы. В рамках недели запланирован 12-часовой онлайн-стрим «HR в прямом эфире», «Ресурсный день» с практиками восстановления и лайфхаками, хакатон для студентов екатеринбургских вузов. Всего по прогнозам организаторов, на форуме ожидается более 4 тыс. участников. По словам генерального продюсера Национальной недели HR и рекламы Алексея Гроховского, в прошлом году участниками недели стали более 4,5 тыс. человек из 56 городов и пяти стран.

В Екатеринбурге HR Forum Big Fish проходит с 2020 года. Его основные вопросы связаны с привлечением и удержанием профессионалов в штат и построением конкурентной кадровой стратегии в компании.

Полина Щуцкая