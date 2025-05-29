Жительница Ставрополья получила 3 года колонии за избиение своих детей

Суд в Ставропольском крае к 3 годам в колонии 27-летнюю жительницу села Безопасного Труновского округа, за избиение троих детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставрополью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с декабря 2024 по январь 2025 года женщина не кормила своих троих детей и избивала их. 8 января 4-летнего мальчика в тяжелом состоянии обнаружила тетя и вызвала скорую помощь. Здоровью двух других детей был причинен вред средней степени тяжести. Бригада медиков зафиксировала у ребят множество гематом, ссадин и ран.

Мать признана виновной в умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью (2 ст. 112 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Всех детей изъяли из семьи и поместили в лечебные учреждения. В настоящее время они находятся под опекой родственников, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Николай Аксенов