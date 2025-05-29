В Волгодонске ввели карантинную зону из-за горчака ползучего

Сотрудники управления Россельхознадзора ввели в Волгодонске фитосанитарный карантин на площади более 142 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для этого стало обнаружение очага опасного растения — горчака ползучего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Горчак ползучий. Фото пресс-службы Россельхознадзора по Ростовской области Фото: Горчак ползучий. Фото пресс-службы Россельхознадзора по Ростовской области

Карантин будет действовать до полного уничтожения вредителя. «Критерием установления факта ликвидации популяции горчака и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны, отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие данного карантинного объекта в течение трех лет», — отметили в ведомстве.

Наталья Белоштейн