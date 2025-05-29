Власти Анапы увеличили единовременную денежную выплату контрактникам

Депутаты Совета Анапы на 74-й сессии, состоявшейся под председательством Вячеслава Вовка, одобрили увеличение единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу. В заседании приняли участие мэр курорта Василий Швец и межрайонный прокурор Сергей Чикаров, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Согласно утвержденному решению, с 1 мая по 31 декабря 2025 года граждане Российской Федерации, прошедшие отбор в анапском военкомате и подписавшие контракт с Минобороны, смогут получить 500 тыс. руб. от муниципалитета. Ранее аналогичная выплата составляла 200 тыс. руб.

Общий объем выплат для контрактников, участвующих в СВО, при этом может достигать 2,4 млн руб. Структура поддержки включает 1,5 млн руб. — региональную выплату по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для тех, кто подписал контракт с 10 августа 2024 года; 500 тыс. руб. — утвержденную муниципалитетом единовременную помощь; а также 400 тыс. руб. — федеральную выплату для военнослужащих, заключивших контракт сроком от одного года с 1 августа 2024 года.

Вячеслав Рыжков