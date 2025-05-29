Аниматоров в костюмах зебры и единорогов без лицензии задержали в Геленджике

В Геленджике в районе Приветливого берега полицейские задержали двух приезжих из Белоруссии и жителя поселка Ахтырский Абинского района, нелегально работающими аниматорами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края Фото: пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края

«Двое мужчин и девушка в возрасте 19, 25 и 28 лет купили разноцветные костюмы животных и предлагали туристам фото за деньги, но без разрешения на данную деятельность»,— говорится в сообщении.

Нелегальные аниматоры выплатят административный штраф в размере 4 тыс. руб. Реквизит был изъят полицейскими.

Алена Воробьева