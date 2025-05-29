Приняты декларации о готовности к купальному сезону 45 саратовских пляжей

В Саратовской области приняли декларации о готовности к купальному сезону 45 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Речь идет о муниципальных пляжах, а также пляжах баз отдыха, детских оздоровительных лагерей. За минувший год насчитали 52 задекларированных пляжа.

В области идет подготовка к старту купального сезона. В Волге вода прогрелась до 16 градусов. Владельцы пляжей самостоятельно готовят объекты к приему посетителей, подают заявления-декларации в подразделения Государственной инспекции по маломерным судам.

Павел Фролов