На Кубани полицейские отправятся в колонию за избиение задержанного

Красноармейский районный суд Краснодарского края огласил приговор бывшим сотрудникам МВД Евгению Самонову и Ивану Таценко, которые избили задержанного металлическим стулом, требуя признания в краже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации объединенной пресс-службы судов края, за превышение должностных полномочий Самонов приговорен к четырем годам лишения свободы, Таценко — к трем с половиной, оба — с отбыванием в колонии общего режима. Они лишены специальных званий, также им запрещено занимать должности в правоохранительных органах на срок два года каждому. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Инцидент с участием участкового уполномоченного полиции, майора Самонова и оперуполномоченного районного отдела МВД, старшего лейтенанта Таценко произошел в августе 2023 года в Красноармейском районе. Приговором установлено, что сотрудники полиции незаконно применили в отношении задержанного физическую силу, требуя признаться в совершении кражи.

В ходе следствия и суда Самонов и Таценко не признали себя виновными.

Анна Перова, Краснодар