Магнитогорца оштрафовали за фотографию с символом экстремистского движения

Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновным 45-летнего местного жителя в публичном демонстрировании атрибутики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). За размещение фотографии с символом запрещенного движения его оштрафовали на 1 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что магнитогорец в июле 2022 года на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал свою фотографию с изображением двухцветной восьмиконечной звезды на колене, являющейся символом экстремистского общественного движения. Во время заседания горожанин не признал вину, указав, что татуировку сделал 35 лет назад, а его страница в соцсети закрыта. К тому же, фотографию местный житель удалил. Суд пришел к такому выводу: магнитогорец не мог не осознавать, что изображение находится в открытом доступе и демонстрируется неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним. Криминальная субкультура при этом относится к экстремистским и запрещена на территории страны с октября 2020 года.

Суд учел, что ранее по подобным статьям горожанин не привлекался и сам удалил фотографию, и назначил наказание в виде штрафа в 1 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.

Виталина Ярховска