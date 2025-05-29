На Дону 18-летнего местного жителя подозревают в убийстве родственника

В Ростовской области полицейские по горячим следам задержали 18-летнего жителя Новошахтинска, подозреваемого в убийстве собственного дедушки. Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следователей, 27 мая фигурант пришел в дом к своему 85-летнему дедушке на улицу Станционную в Новошахтинске и напал на потерпевшего со спины. Как сказано в сообщении, внук ударил дедушку деревянной палкой по голове. От полученных травм мужчина скончался. Молодой человек покинул дом, забрав 40 тыс. руб.

Задержанный признался в убийстве и рассказал детали происшествия в рамках следственного эксперимента. В его доме во время обыска обнаружили ключ от дома погибшего и одежду со следами крови.

Следователи направили в суд ходатайство о заключении задержанного под стражу.

Константин Соловьев