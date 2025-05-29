В Мостовском районе Кубани открыли завод по производству биоудобрений

Завод по производству органических удобрений с мощностью 200 т продукции в месяц открыли в станице Ярославской Мостовского района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В церемонии открытия участвовали вице-губернатор края Андрей Коробка, краевой министр сельского хозяйства Федор Дерека, председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко, глава района Сергей Ласунов и учредитель компании Oyyo Organic Energy Андрей Торгашкин.

«В современных условиях ведения интенсивного сельхозпроизводства важно, чтобы технологии были рациональными и бережными. В рамках Стратегии развития Краснодарского края-2030 одной из ключевых задач является создание в регионе конкурентоспособного кластера экологизированного агропромышленного комплекса»,— заявил Андрей Коробка.

Предприятие полного цикла расположилось на территории бывшего ремонтного цеха. Завод будет производить 16 видов органических удобрений на основе гуминовых и фульвовых кислот, которые не только увеличивают урожайность, но и восстанавливают плодородие почв.

Андрей Торгашкин отметил, что в производстве применяются уникальные инновационные разработки, которым практически нет аналогов в мире. Продукция уже поставляется аграриям Кубани и других регионов страны, а также на зарубежные рынки.

Сергей Орленко подчеркнул, что в крае активно развивается экологизированное производство сельхозпродукции, в том числе на законодательном уровне. В 2019 году был принят закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края».

Как рассказал глава района Сергей Ласунов, новая линия представит аграриям инновационные продукты, которые станут основой органического сельского хозяйства.

После открытия гости ознакомились с работой завода и провели рабочее совещание по вопросу применения биопрепаратов в сельском хозяйстве.

Анна Гречко