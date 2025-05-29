На Кубани полицейских приговорили к 3 и 4 годам колонии за избиение задержанного

Красноармейский районный суд Краснодарского края признал двух сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Участковый Евгений Самонов и оперуполномоченный Иван Таценко приговорены к четырем и трем с половиной годам лишения свободы соответственно. Кроме того, обоим назначен двухлетний запрет на работу в органах внутренних дел, а также аннулированы специальные звания, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент, по версии следствия, произошел в августе 2023 года. Сотрудники полиции прибыли к дому 41-летнего сторожа Федора Валько, требуя признания в хищении имущества с закрытого предприятия. Отказ мужчины стал поводом для применения силы. Уже в отделе, по показаниям потерпевшего, его избивали руками, ногами и металлическим стулом, принуждая к признанию.

Обвиняемых признали виновными по п. а, б, г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оба взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков