На Кубани почти в 2,5 раза увеличили господдержку отрасли семеноводства

В 2024 году власти Краснодарского края направили 446,8 млн руб. в качестве господдержки отрасли семеноводства. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба ЗСК.

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По словам министра сельского хозяйства Кубани Федора Дереки, семеноводство занимает приоритетное место в стратегии развития агропромышленного комплекса края. В 2024 году площадь семенных посевов достигла 333,8 тыс. га. Регион полностью обеспечен семенами всех основных сельхозкультур, за исключением сахарной свеклы, отметил он.

Федор Дерека подчеркнул, что отечественные семена полностью используются при посеве озимых зерновых и риса, а также занимают около 80% площадей под соей. Заметно растет и доля российских сортов кукурузы и подсолнечника — в прошлом году ими была засеяна почти половина всех соответствующих полей.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что региональный закон о семеноводстве вступил в силу лишь в сентябре прошлого года, однако за это время уже удалось провести мониторинг его исполнения и наметить ключевые направления дальнейшей работы.

«Важность закона о семеноводстве для сельского хозяйства трудно переоценить. Именно с ним мы связываем будущее краевого агропрома, прогресс в селекционной работе, эффективную реализацию политики импортозамещения. К 2030 году российский АПК должен быть обеспечен семенами отечественной селекции на уровне не менее 75%. У Краснодарского края есть все возможности, а главное — потенциал для того, чтобы достичь указанных показателей одним из первых в стране»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин