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Мастер спорта по легкой атлетике стал главным по физкультуре в Новокуйбышевске

Александр Буяновский назначен руководителем департамента физической культуры и спорта Новокуйбышевска. Ранее он работал тренером в спортшколе Олимпийского резерва. Об этом сообщил глава города Алексей Коробков.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Город хорошо знает его как прославленного спортсмена, мастера спорта по легкой атлетике. У него серьезная образовательная база: СГСПУ – тренерское отделение и РГСУ – государственное муниципальное управление»,— говорится в сообщении.

Алексей Коробков представил нового назначенца на аппаратном совещании в муниципальной администрации.

Георгий Портнов

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