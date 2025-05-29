Мастер спорта по легкой атлетике стал главным по физкультуре в Новокуйбышевске

Александр Буяновский назначен руководителем департамента физической культуры и спорта Новокуйбышевска. Ранее он работал тренером в спортшколе Олимпийского резерва. Об этом сообщил глава города Алексей Коробков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Город хорошо знает его как прославленного спортсмена, мастера спорта по легкой атлетике. У него серьезная образовательная база: СГСПУ – тренерское отделение и РГСУ – государственное муниципальное управление»,— говорится в сообщении.

Алексей Коробков представил нового назначенца на аппаратном совещании в муниципальной администрации.

Георгий Портнов