В Дагестане создадут программу по сохранению родных языков

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил правительству республики разработать программу по сохранению и развитию языков народов региона. Он указал, что программа должна включать получение дошкольного и начального образования на родном языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Сегодня мы наблюдаем тенденцию к постепенному сокращению количества людей, говорящих на родных языках. В этой связи считаю необходимым разработать и принять государственную программу по сохранению и развитию языков народов Дагестана»,— сказал господин Меликов в послании Народному собранию. Трансляция велась на странице главы региона «ВКонтакте».

Сергей Меликов пояснил, что программа должна поддерживать изучение языков республики за ее пределами, выпускать современные учебники и цифровые материалы, разрабатывать приложения для изучения родных языков. Кроме того, в рамках программы необходимо совершенствовать систему подготовки педагогов и повысить зарплаты учителям родных языков.

По данным Института языкознания РАН, всего в Дагестане насчитывается до 60 языков, диалектов и говоров. Из них 14 — письменно-литературные, т. е. обладающие письменно закрепленными нормами. Например, русский, аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский и др. К бесписьменным языкам в Дагестане лингвисты также относят 14 языков, среди них — андийский, арчинский, ахвахский, багулальский и бежтинский.

Полина Мотызлевская