Во время визита в Нововоронеж венгерская делегация нашла положительные практики для тиражирования в городе Пакш

26-27 мая 2025 года Нововоронежскую АЭС и ее город-спутник - Нововоронеж посетила венгерская делегация из города Пакш, где сейчас ведется сооружение второй очереди одноименной АЭС. Визит предполагал обмен опытом в сфере взаимодействия городской администрации и градообразущего предприятия и укрепление дружеских связей между городами.

Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Делегация прибыла в рамках меморандума*, согласно которому Нововоронеж и Пакш стали городами-побратимами. Это соглашение успешно реализуется уже более 10 лет. За это время стороны регулярно обменивались визитами.

«В настоящее время в Пакше активно ведется строительство, и город сталкивается с вопросами, схожими с теми, которые решал Нововоронеж при возведении новых инновационных энергоблоков №6 и №7. При этом наше сотрудничество не должно ограничиваться только строительной сферой – важно развивать взаимодействие во всех областях: культуре, спорте, молодежной политике. Отдельное внимание уделили обсуждению партнерства между Нововоронежским политехническим институтом и учебным заведением в Пакше, поскольку дружба и общение между молодежью наших городов крайне важны», - подчеркнул глава г. Нововоронеж, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

В рамках двухдневного визита делегаты посетили социальные объекты города, построенные в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области, памятные места города атомщиков и Нововоронежский политехнический институт (НВПИ - филиал НИЯУ МИФИ).

Также в рамках технического тура на Нововоронежскую АЭС гости побывали на инновационных энергоблоках поколения «3+», по проекту которых ведется строительство АЭС «Пакш-2», а в информационном центре НВ АЭС познакомились с последними достижениями Госкорпорации «Росатом».

Помимо этого, состоялся круглый стол с представителями городской власти, на котором нововоронежская сторона поделилась опытом реализации Соглашения и ее результатами.

«Для меня всегда были важны практические решения, приносящие реальную пользу, и здесь я увидела много таких примеров. Всё в городе направлено на благополучие работников атомной отрасли. Такое сотрудничество помогает развивать отрасль, предлагать населению современные и интересные проекты. Особенно приятно было заметить, что внимание уделяется и ветеранам - тем, кто строил город и стоял у истоков атомной энергетики. Наши инженеры, работающие на АЭС «Пакш-1», в свое время прошли обучение в Нововоронеже, и я уверена, что молодые специалисты, которые будут задействованы в проекте «Пакш-2», также получат поддержку со стороны Нововоронежской АЭС», - прокомментировала мэр г. Пакш Анита Херингеш.

Как отметили гости, встреча прошла в теплой атмосфере и оказалась по-настоящему плодотворной. Стороны договорились, что раз в месяц будут проводить онлайн-встречи для обсуждения накопившихся вопросов.

Напомним, что Нововоронеж и Пакш связывают давние отношения. В 70-х годах в 100 км от Будапешта началось строительство АЭС «Пакш». Прототипами всех четырех энергоблоков единственной АЭС в Венгрии стали энергоблоки №3 и №4 НВ АЭС с реактором ВВЭР-440. Сейчас все подобные энергоблоки называют «нововоронежской династией». В сооружении и пусконаладке активное участие принимали специалисты из Нововоронежа.