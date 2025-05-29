В Саратове сбивший насмерть школьницу водитель «Лады» арестован на два месяца

Водителя, сбившего насмерть 13-летнюю девочку в Кировском районе Саратова, арестовали на один месяц и 28 дней. Суд постановил, что мужчина будет под стражей до 26 июля 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Авария произошла 28 мая около 21:00 на пересечении улиц Соколовая и Рахова. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил школьницу, она скончалась на месте. На следующий день ему предъявили обвинение.

Следователи возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Нина Шевченко