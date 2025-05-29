В Краснодарском крае ужесточили ответственность за содержание домашних животных
Депутаты Заксобрания Кубани приняли поправки в краевой закон «О содержании домашних животных». Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как рассказал глава комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов Александр Джеус, который представлял законопроект, в КоАП были внесены изменения, которые вводят для владельцев домашних животных и индивидуальных предпринимателей административную ответственность за невыполнение требований к содержанию питомцев. Чтобы исключить дублирование положений, в статьи краевого закона и были внесены поправки.
Спикер Заскобрания Кубани Юрий Бурлачко, комментируя принятые поправки, отметил, что действующее в регионе законодательство четко регулирует правила содержания и защиты домашних животных.
«Поправки позволят сделать процесс перевозки животных в общественном транспорте более комфортным для них самих и безопасным для окружающих, а также конкретизировать правила выгула домашних животных»,— подчеркнул он.