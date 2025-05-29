Погибший при взрыве в Ставрополе Никита Пеньков был прописан на Кубани

Никита Пеньков, погибший в результате взрыва вместе с первым заместителем главы администрации Ставрополя Зауром Гурциевым, арендовал жилье в том же многоквартирном доме, где произошел инцидент. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации собеседника агентства, 28-летний Никита Пеньков родом из Новоалександровского округа Ставропольского края, однако зарегистрирован в Краснодарском крае. Следственные органы уже провели допрос собственника квартиры, в которой он проживал.

Взрыв прогремел в ночь на 29 мая во дворе жилого дома на улице Чехова. По данным СКР, в результате происшествия погибли Заур Гурциев, ранее проходивший военную службу в зоне спецоперации в звании майора, и арендатор квартиры.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия: к стоящим у подъезда двум мужчинам подходит третий, после чего следует взрыв. Следствие рассматривает несколько версий, включая возможность теракта с участием иностранных спецслужб. По предварительным данным, Пеньков мог быть использован втемную, не осознавая своего участия в подготовке подрыва.

Артур Каверин