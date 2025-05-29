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На мэрию Самары подали в суд из-за разрушенной дороги

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила многочисленные дефекты автомобильной дороги на улице Халиловской. В связи с этим она обратилась с иском к чиновникам в Ленинский районный суд города. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено»,— говорится в сообщении.

Надзорный орган провел инструментальное обследование проезжей части и выявил несоответствие асфальтового покрытия нормативным требованиям. Специалисты обнаружили на дороге выбоины, трещины и разломы.

Георгий Портнов

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