На мэрию Самары подали в суд из-за разрушенной дороги

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила многочисленные дефекты автомобильной дороги на улице Халиловской. В связи с этим она обратилась с иском к чиновникам в Ленинский районный суд города. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено»,— говорится в сообщении.

Надзорный орган провел инструментальное обследование проезжей части и выявил несоответствие асфальтового покрытия нормативным требованиям. Специалисты обнаружили на дороге выбоины, трещины и разломы.

Георгий Портнов