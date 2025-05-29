«Бионорд» от УЗПМ из Краснокамска показал отличные результаты в ходе зимнего обслуживания московских объектов

Противогололедный материал «Бионорд», выпускаемый краснокамским Уральским заводом противогололедных материалов, в минувший зимний сезон отвечал за безопасность сразу нескольких знаковых территорий Москвы. Столичные заказчики выбрали пермский реагент, поскольку он сочетает быстрый антигололедный эффект с бережным отношением к декоративным и историческим покрытиям.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одной из ключевых площадок стала территория вокруг храма Христа Спасителя. Пешеходные дорожки кафедрального собора выложены плиткой, стилизованной под старину, и обычные соли здесь неприемлемы: они разрушают рисунок и оставляют белесые следы. «Бионорд» действует эффективнее: уже через считаные минуты после распределения лед становился рыхлым и легко удалялся, при этом поверхность сохраняет первоначальный вид.

Также успешным признан опыт ВДНХ. Крупнейший выставочный парк страны ежедневно принимает десятки тысяч гостей, а обширная сеть аллей требует оперативной и экологичной обработки. Пермский реагент справился с задачей: при температуре до –30 °C он разрушает наледь, препятствует повторному обледенению и не повреждает гранитные и бетонные элементы. В сезоне-2024/2025 «Бионорд» также применялся на территории МГУ имени М. В. Ломоносова, у входных площадей станций метро и в инновационном центре «Сколково».

Специалисты отмечают, что реагент эффективен даже при частых для Москвы перепадах температуры, когда тонкая, прозрачная корка льда образуется буквально за часы. Многокомпонентная формула на основе природных солей с антикоррозионными и биофильными добавками работает быстро, но мягко: дорожная разметка остается контрастной, а металлические элементы ограждений не подвергаются ускоренной коррозии. Продукт сертифицирован по ГОСТ 58427-2020, имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы и комплект разрешительной документации.

Сегодня линейка «Бионорд» применяется более чем в 50 регионах России. Реагент защищает федеральные трассы, крупные аэропорты, университетские кампусы и культурные объекты. Качество пермской продукции подтверждено наградами «100 лучших товаров России», «Российское качество» и «Экология XXI века», а опыт столичных площадок демонстрирует, что современные технологии УЗПМ могут обеспечить безопасность даже на территориях с особыми требованиями к эстетике и сохранности покрытия.

ООО УЗПМ