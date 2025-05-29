Новый ЛиАЗ NG Citymax 12 начали тестировать на улицах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде начали тестировать новой автобус ЛиАЗ NG Citymax 12. По данным регионального Центра развития транспортных систем, во время тестирования планируется выяснить надежность транспортного средства, объем затрат на его обслуживание.

По итогам тестов власти смогут принять решение о дальнейшей закупке новой модели и замене списанного подвижного состава на автобусы NG Citymax 12.

Автобус оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-537, имеет 30 сидячих посадочных мест и 1 место для размещения инвалидного кресла.

До конца октября испытывать новую модель будут на маршруте №90.

Андрей Репин