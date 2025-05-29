Налоговые доходы новосибирского бюджета в первом квартале оказались ниже плана

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета Новосибирской области в первом квартале 2025 года составил 55,7 млрд руб. Это на 1,1% меньше планового показателя.

Данные об исполнении бюджета и. о. министра финансов и налоговой политики региона Татьяна Васильева привела на заседании комитета законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Оно состоялось 29 мая.

«При этом снижение относительно прошлого года демонстрирует налог на прибыль, прежде всего в сферах: сортировка и хранение, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, оптовая торговля. В то же время, пояснила и. о. министра, поступления НДФЛ также не достигли запланированных показателей»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания по итогам заседания.

По оценке руководителя управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Геннадия Морозова, существуют риски невыполнения бюджета по доходам за 2025 год. «По итогам 2025 года возможен недобор по налогу на прибыль порядка 15 млрд руб. от плана — 84,7%»,— дал прогноз руководитель ведомства.

В начале мая заксобрание внесло поправки в бюджет Новосибирской области на 2025 год. Его доходы были утверждены в размере 330,85 млрд руб., расходы — 374,39 млрд руб.

Валерий Лавский