Шойгу: странам СНГ надо развиваться независимо от Запада
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу призвал страны СНГ отказаться от западных псевдодемократических установок и сосредоточиться на независимом развитии. Об этом он заявил на неформальной встрече с представителями стран СНГ в рамках 13-й международной встречи по вопросам безопасности.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Господин Шойгу отметил, что Запад часто прикрывает свою политику разговорами о демократии и рыночной экономике, но на деле это приводит к вывозу национальных богатств и эксплуатацию ресурсов. «Это вывоз национальных богатств, нещадная эксплуатация людей, инфраструктуры, экологические катастрофы, а по-простому — грабеж»,— сказал он.
Он подчеркнул важность формирования финансово-экономических механизмов, защищённых от внешнего воздействия, и создания цепочек разделения труда. Также Шойгу призвал расширять торговлю и инвестировать в передовые технологии, отметив, что будущее стран СНГ зависит от их независимого развития.
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