Москалькова: Украина не допускает Красный Крест к жителям Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона не допускает представителей Международного Красного Креста к посещению жителей Курской области, вывезенных в Сумы после атаки на регион в августе 2024 года. Госпожа Москалькова также сообщила, что украинская сторона предоставляла удерживаемым плохое питание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Люди, которые вернулись, сказали, что последний месяц Международный комитет Красного Креста перестал их посещать. Мы выяснили, что их не допускают к курянам, поэтому их питание резко ухудшилось»,— сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости»).

Со ссылкой на ранее вывезенных с Украины жителей Курской области госпожа Москалькова рассказала о том, как люди питались в Сумах. «Им запаривали зерна пшеницы, это была их основная еда. Они были свидетелями расстрелов мужчин мирных, военных. Конечно, люди страшного натерпелись… Оставшиеся (в Сумах куряне.— "Ъ") рыдали, что их не смогли забрать, что они просто в отчаянии»,— сказала омбудсмен.

23 мая в рамках обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000» в Россию из Сум эвакуировали 20 мирных жителей Курской области. Позднее стало известно о еще шести вернувшихся жителях, содержавшихся в СИЗО в качестве военнопленных. Госпожа Москалькова поясняла, что речь идет о жителях Беловского района Курской области, которые оказали «сопротивление входящим нацистским войскам». По данным омбудсмена, в Сумах находятся еще 34 жителя региона. 29 мая госпожа Москалькова сообщала, что в качестве военнопленных Украина удерживает еще 13 жителей Курской области. Входят ли они в общее число удерживаемых украинской стороной — она не уточняла.

Полина Мотызлевская