Ярославну обманули мошенники под предлогом покупки авто из Белоруссии

Жительница Ярославля перевела мошенникам 1,8 млн руб. под предлогом покупки автомобиля. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Ярославна на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года за 1,8 млн руб., связалась с автором объявления и запросила документы на машину.

«Все было предоставлено. Оказалось, что автомобиль должны пригнать были из Белоруссии. Я поверила. Перевела сначала деньги при заключении договора и за растаможку автомобиля. Вторым траншем надо было предоставить выкуп за автомобиль. И на третий день надо было заплатить утилизационный сбор, где я уже почувствовала неладное, и обратилась в полицию»,— рассказала пострадавшая на видеозаписи, опубликованной отделением.

В полиции подтвердили, что предоставленные документы оказались качественной подделкой. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, в котором, по информации «Народного фронта», есть еще двое пострадавших из других областей.

Алла Чижова