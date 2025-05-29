Намибия требует от Германии репараций за геноцид

В Намибии прошли торжественные мероприятия в рамках первого Дня памяти жертв геноцида, который начиная с этого года отмечается 28 мая. Выступая на мероприятии, президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва заявила, что правительство будет добиваться выплаты реальных репараций от Германии за гибель около 75 тыс. человек из племен гереро и нама, и призвала сограждан «не отступать, пока не будет достигнуто окончательное соглашение». Об этом пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

По оценкам властей, в 1904–1908 годах, когда территория современной Намибии находилась под контролем кайзеровской Германии, колониальные войска уничтожили около 65 тыс. человек из племени гереро и 10 тыс. человек из племени нама. С 2013 года Намибия добивалась признания факта геноцида. В 2021 году Германия признала геноцид и согласилась выплатить Намибии €1,1 млрд для «поддержки потомков жертв в рамках программы реконструкции и развития», назвав это жестом примирения, но речи о компенсации или репарациях в подписанных документах не шло. Переговоры между странами продолжаются.

На Дне памяти жертв геноцида также присутствовал посол Германии в Намибии Торстен Хуттер, который в своей речи призвал не забывать «совершавшиеся зверства». В интервью изданию The Namibian посол отметил, что переговоры идут очень хорошо, в том числе «по вопросам примирения».

Алена Миклашевская