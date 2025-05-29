Театры Северной Осетии получат более 15 миллионов рублей на развитие
Власти выделят более 15 млн руб. на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров Северной Осетии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«Мы и дальше будем поддерживать наши культурные учреждения — это принципиально важно. Без них невозможно сохранить традиции, передать их следующим поколениям и дать возможность талантливым артистам раскрыть себя. Считаю, что это серьёзный и необходимый вклад в будущее, которым нельзя пренебрегать»,— пояснил Сергей Меняйло.
Русский театр приобретет современный автобус для гастрольной деятельности. Осетинский театр направит полученные средства на постановку нового спектакля, а Дигорский театр представит зрителям две премьеры.