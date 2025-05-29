Театры Северной Осетии получат более 15 миллионов рублей на развитие

Власти выделят более 15 млн руб. на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров Северной Осетии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Мы и дальше будем поддерживать наши культурные учреждения — это принципиально важно. Без них невозможно сохранить традиции, передать их следующим поколениям и дать возможность талантливым артистам раскрыть себя. Считаю, что это серьёзный и необходимый вклад в будущее, которым нельзя пренебрегать»,— пояснил Сергей Меняйло.

Русский театр приобретет современный автобус для гастрольной деятельности. Осетинский театр направит полученные средства на постановку нового спектакля, а Дигорский театр представит зрителям две премьеры.

Николай Аксенов