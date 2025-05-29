В Волгограде в рамках рейда полиция выявила более 60 мигрантов-нарушителей

Полицейские провели рейдовые мероприятия в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В подразделения полиции доставили 62 человека. По итогам рейда их привлекли к административной ответственности. Им инкриминировали мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям полицейских, нарушение пребывания на российской территории.

Сотрудники полиции задержали мигрантов в рамках мероприятий, которые нацелены на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах.

Павел Фролов