В Волгограде в рамках рейда полиция выявила более 60 мигрантов-нарушителей
Полицейские провели рейдовые мероприятия в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В подразделения полиции доставили 62 человека. По итогам рейда их привлекли к административной ответственности. Им инкриминировали мелкое хулиганство, неповиновение законным требованиям полицейских, нарушение пребывания на российской территории.
Сотрудники полиции задержали мигрантов в рамках мероприятий, которые нацелены на профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых в общественных местах.