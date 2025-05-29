Умер бывший заместитель губернатора Ульяновской области Дмитрий Пиорунский

В четверг, 29 мая, стало известно, что бывший заместитель губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова (руководил регионом с декабря 2000 года по ноябрь 2004 года) Дмитрий Пиорунский скончался в Доминиканской Республике, где проживал в последние 20 лет.

О смерти Дмитрия Пиорунского на странице АНО «Международный фестиваль “Джазовая провинция”» соцсети «ВКонтакте» сообщил известный джазовый пианист и композитор Леонид Винцкевич, отметивший, что его личного друга и соратника фестиваля не стало 19 мая.

В Ульяновской области Дмитрий Пиорунский появился после избрания генерала Владимира Шаманова на пост губернатора региона. Он был рекомендован Владимиру Шаманову в качестве «кризис-менеджера» кинорежиссером Никитой Михалковым, поддержавшим Владимира Шаманова во время кампании по выборам на пост губернатора Ульяновской области (с 1997 года по 2002 год Дмитрий Пиорунский был вице-президентом некоммерческой организации «Российский фонд культуры», где президентом фонда был Никита Михалков).

Сначала, с февраля 2001 года, Дмитрий Пиорунский работал на общественных началах советником губернатора, затем, с апреля 2002 года — был назначен заместителем главы администрации области по экономической политике. В Ульяновской области его называли «серым кардиналом», считалось, что именно под его руководством происходило перераспределение собственности оставшихся крупных предприятий региона. В середине двухтысячных годов по факту продажи по заниженной цене акций Ульяновского сахарного завода (г. Цильна) в Ульяновской области было возбуждено уголовное дело, где подозреваемым был также Дмитрий Пиорунский.

Соратники отмечают, что Дмитрий Пиорунский был неоднозначным, но высокообразованным человеком, имеющим обширные знания не только в физике и экономике (он окончил МГУ по специальности «физика низких температур»), но и в сфере литературы, изобразительного искусства, музыки, кинематографии.

Работавший в то время начальником департамента экономики администрации региона Игорь Егоров (ныне — помощник губернатора Алексея Русских) сказал, что Дмитрий Пиорунский «был своеобразным, от природы умным и очень амбициозным человеком». «Наши взгляды по работе с ним очень часто не совпадали, но сам процесс общения с ним был очень интересным»,— добавил господин Егоров.

По информации источников, Дмитрий Пиорунский скончался от болезней и осложнений, вызванных сахарным диабетом. Тело его кремировано, планируется, что прах будет перевезен в Россию.

Сергей Титов, Ульяновск