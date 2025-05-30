Монеты, слитки или металлические счета: что выбрать для инвестиций в золото?

В условиях глобальной экономической неопределенности, торговых войн и растущей инфляции инвесторы по всему миру ищут способы сохранить и приумножить капитал. Одним из самых проверенных временем инструментов остаются драгоценные металлы, и в первую очередь — золото.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В этом материале разберем, почему золото растет в 2025 году и какие факторы влияют на его стоимость? Как ведет себя рублевое золото и когда ждать нового роста? Почему инвестиционные монеты выгоднее слитков и банковских продуктов? Какие монеты выбрать и где их безопасно купить в Нижнем Новгороде?

Почему золото бьет рекорды в 2025 году?

Золото уже более трех тысяч лет остается главным защитным активом во всем мире. В 2025 году его цена в долларах выросла на 25%, достигнув исторического максимума 3400 долларов за тройскую унцию. После небольшой коррекции до 3300 долларов аналитики ожидают дальнейшего роста.

Главные причины роста золота:

— Торговые войны и инфляция

США вводят новые пошлины, а ответные меры других стран повышают цены на товары.

Инфляционные ожидания заставляют инвесторов переводить капитал в золото.

— Давление на ФРС и снижение ставок

Дональд Трамп требует от ФРС (Федеральной резервной системы — независимого федерального агентства, выполняющего функции Центробанка США) снизить процентные ставки, что удешевляет доллар и делает золото привлекательнее.

Если ставки снизятся, золото может обновить рекорды.

— Геополитическая нестабильность

Конфликты, санкции и кризисы увеличивают спрос на «безопасные» активы.

Коррекция стоимости тройской унции до 3200-3250 долларов — отличная возможность для покупки перед новым ростом.

Рублевое золото: когда ждать роста?

В начале 2025 года рубль неожиданно укрепился к доллару, из-за чего рублевое золото снизилось до 8300 рублей за грамм (после уровня в 8800).

Май, который традиционно является слабым месяцем для рубля, в этом году наоборот стал периодом укрепления национальной валюты. Стоимость рублевого золота поползла вниз, что дает отличную возможность для инвесторов докупить золото дешевле. Рост рублевых котировок ожидается ближе к осени.

Почему инвестиционные монеты выгоднее слитков и ОМС?

Для нижегородцев, которые хотят вложиться в золото, монеты — лучший выбор.

Сравнение монет, слитков и обезличенных металлических счетов в банках:

Почему ОМС — не лучший вариант?

Не входят в систему страхования вкладов.

В случае проблем с банком — вы в очереди кредиторов.

Биржевые инструменты (фьючерсы, ETF) зависят от инфраструктуры (в 2022 году биржа, например, не работала в течение месяца).

— Монеты из драгоценных металлов обладают рядом ключевых преимуществ перед слитками и обезличенными металлическими счетами (ОМС). Например, мы сталкивались с историями, когда слитки просверливали и добавляли в них вольфрам, схожий с золотом по весу. Если у банка отзовут лицензия, то ОМС в отличие от вкладов под систему страхования не попадают. Более того, монета — это прекрасный подарок, который может стать настоящей семейной реликвией и отличным способом для надежных, долгосрочных и гарантированных инвестиций, — говорит Ирина Шипова, генеральный директор компании «Золотая Плата».

Какие монеты выбрать?

Самые ликвидные российские монеты

— «Георгий Победоносец» — от 3 г до 1 кг, идеально для долгосрочных вложений.

— «Сеятель» — памятная монета ограниченного тиража с высоким потенциалом роста.

Зарубежные монеты, которые легко продать по всему миру

— «Кенгуру» (Австралия)

— «Филармоникер» (Австрия)

— «Американский буффало» (США)

Серебряные монеты

— Самая популярная монета из серебра — «Георгий Победоносец» весом 31 грамм.

— Коллекционные монеты («Ежик в тумане», «Цой») могут принести сверхдоходность. Например, цена «Ежика» выросла с 14,5 до 30 тысяч рублей за год.

Где купить золото в Нижнем Новгороде?

Компания «Золотая Плата» — официальный дилер с проверенной репутацией.

Адрес: Бизнес-центр «Лондон», ул. Ошарская, д. 77а, оф. 308.

Тел. +7 987 112 88 87

Инвестируйте с умом — золото проверено веками!

ООО "Золотая плата" ИНН 6679143916 ОГРН 1216600044297