Мошенники из Гулькевичей обманули банки на 500 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края передала в суд дело 16 жителей Гулькевичей, создавших преступное сообщество и похитивших у кредитных организаций более 500 млн руб. через фирмы-однодневки и махинации с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2012 по 6 августа 2018 года обвиняемые создали организованную группу для хищения денег у банков. Они регистрировали фиктивные компании, заключали с ними договоры кредитной линии, а затем покупали крупные земельные участки. Впоследствии эти территории делились и через фиктивные сделки переоформлялись на подконтрольных лиц.

Помимо этого, участники группы осуществляли банковские операции без соответствующей регистрации и лицензии, производя денежные переводы по поручению физических и юридических лиц.

В результате мошеннических действий пяти кредитным организациям нанесен ущерб на крупную денежную сумму. В ходе расследования на 422 объекта недвижимости, принадлежащих обвиняемым, наложен арест.

Фигурантам вменяется участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконное образование юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Алина Зорина