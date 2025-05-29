Югра может войти в проект Федерального агентства по делам национальностей

В Магнитогорске состоялось семинар-совещание по вопросам реализации стратегии государственной национальной политики России. В ходе встречи, глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук предложил включить Югру в перечень регионов пилотного проекта Федерального агентства по делам национальностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Руслан Кухарук

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Совещание прошло под председательством полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги и замруководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова. По словам господина Кухарука, Артем Жога подчеркнул ключевое значение единства многонационального российского народа для безопасности и устойчивого развития страны в условиях специальной военной операции (СВО).

Кроме того, Руслан Кухарук поделился с участниками совещания результатами мероприятий, реализованных в Югре в 2024 году для укрепления межнациональных отношений. В частности, привлечение национальных объединений к гуманитарным миссиям и поддержке СВО и корректировку муниципальных программ по укреплению межнационального согласия. Кроме того, была учреждена должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера (КМНС), расширен перечень видов деятельности с ограничением для иностранцев, увеличилось финансирование мероприятий по социокультурной адаптации мигрантов.

Полина Щуцкая