«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о премии «Экспортер года», которую могут получить представители как крупного, так и малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Выйти на международный уровень для бизнеса — это новая ступень развития, статус и, конечно же, предмет гордости, тем более когда тебя признают лучшим в этом деле. Премия «Экспортер года», учрежденная Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», ежегодно отмечает компании, добившиеся успехов на внешних рынках. Принять участие может как крупный бизнес, так и представители МСП и индивидуальные предприниматели.

Премию вручают седьмой год подряд, и за это время в конкурсе приняли участие свыше 5 тыс. компаний. Среди них и компания Metiz, которая разрабатывает, выпускает и поставляет оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об опыте участия в премии “Ъ FM” рассказала директор по маркетингу компании Татьяна Алехина: «Было очень волнительно. Мы подавали три заявки. Особо ценной наградой для нас стало второе место в федеральном этапе в номинации "Экспортер года в сфере промышленности МСП". Это серебро для нас очень ценно — мы стали фактически вторыми по счету экспортерами в стране среди малых и средних предпринимателей. И мы боролись за эту победу с компаниями от Владивостока до Калининграда. Главными критериями отбора в премии "Экспортер года" стало количество стран, куда мы экспортируем свою продукцию, и объем экспорта. В 2024 году самыми активными нашими покупателями стали Индия, Турция и Китай. А среди новых государств, на рынок которых вышел и завоевал доверие Metiz, стали Израиль, Уругвай и Бразилия».

Прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер года» в этом году продолжается до конца мая. У бизнеса еще остается чуть более двух дней, чтобы побороться за признание в одной из 20 категорий. Заявку можно подать на сайте Российского экспортного центра.