Сход ледника Берч разрушил деревню в Швейцарских Альпах

На юге Швейцарии деревню Блаттен уничтожил оползень, вызванный осколком ледника Берч. Один человек пропал без вести, около 300 жителей эвакуировано, сообщает The Guardian. По данным местных властей, 90% населенного пункта затоплено или разрушено.

Ледник Берч в Альпах располагается в горах над деревней. От него откололся кусок, повлекший за собой сход камней и грязи на населенный пункт. Жителей Блаттена эвакуировали 19 мая, сразу после того как геологи установили риск схода лавины.

«Мы потеряли нашу деревню»,— заявил мэр Блаттена Маттиас Белвальд в ходе пресс-конференции. Он также пообещал, что деревня будет восстановлена.

Блаттен находится на склонах долины Летшенталь, известной своими пейзажами. Рядом находится река Лонза, также пострадавшая от катаклизма, — ее русло засыпало оползнем, что повысило риск запруживания потоков воды.