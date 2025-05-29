Азовский «Альянс гостеприимства» готовится принимать туристов сезона 2025 года

Ростовские отельеры подвели первые итоги по сбору туристического налога, который введен в России с 1 января 2025 года. Адаптация к нововведению проходит неоднозначно, смысловая нагрузка распределения средств в большей степени легла на плечи муниципалитетов. Об этом в ходе круглого стола в ТПП Ростовской области, организованного «Ъ-Ростов» рассказала начальник отдела по развитию туризма администрации города Азова Оксана Кочевная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

«Разработка муниципальных программ по развитию сферы гостеприимства и туризма – важное направление нашего муниципалитета и региона в целом. Здесь очень важно отделять понятия туризм и гостеприимство. Туризм – это про продвижение, привлечение человека, не живущего на территории. Гостеприимство – это про бизнес»,– пояснила госпожа Кочевная.

По ее словам, число экскурсантов, которые посетили Азов Ростовской области в 2024 году, выросло на 5 –7%, до порядка 300 тыс. человек в сравнении с 2023 годом. Задача по привлечению туристов и продлению пребывания транзитных гостей от одних суток до минимум двух – трех дней – долгосрочная и имеет устойчивый характер.

«Есть стратегия развития муниципалитета – это про туризм, а если про гостеприимство, то в Азове был сформирован «Альянс гостеприимства», объединивший местные компании, работающие в данном сегменте. В рамках комплексного партнерства предприниматели построили систему эффективного обмена клиентами, отказавшись от острой конкурентной борьбы»,– рассказала участница конференции.

По словам эксперта, главой администрации Азова принято решение направить деньги от сбора турналога на развитие туризма. Средства пойдут на размещение баннеров на федеральных трассах. Наружная реклама будет работать на привлечение туриста, на то, чтобы разбудить впечатления о городе Азове, музее, местах отдыха.

«Ограничение целевого использования бюджетных средств нам не дает полноценно развернуться в сторону туризма»,– резюмировала Оксана Кочевная в ходе мероприятия «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко