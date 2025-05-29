Суд признал законным расторжение инвестконтракта с компанией экс-депутата думы

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске инвестиционно-строительной компании «Интерстрой» (ее возглавляет экс-депутат думы Нижнего Новгорода Максим Жук) к областному министерству и правительству. Компания оспаривала одностороннее расторжение соглашения с властями о реализации инвестпроекта по строительству комплекса по производству металлоконструкций, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», проект на улице Металлистов в Нижнем Новгороде инициировал холдинг «Металлостройконструкция». В 2017 году он был признан масштабным, компания получила в аренду земельный участок, а в 2019 году переуступила его АО ИСК «Интерстрой». В июне 2024 года правительство уведомило организацию об одностороннем отказе от инвестиционного соглашения из-за задолженности по арендной плате и нарушений условия договора. Власти отмечали, что земельный участок не использовался.

Холдинг «Металлостройконструкция», связанный с бывшим депутатом областного заксобрания Вадимом Жуком и переименованный в «Нефтехиммаш», был признан банкротом по иску Транскапиталбанка.

Владимир Зубарев