Увеличится количество рейсов из Самары в Тбилиси

С третьего июня 2025 года увеличится число рейсов из аэропорта Курумоч в Тбилиси, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самолеты авиакомпании Red Wings будут летать в Грузию три раза в неделю. Новый рейс запланирован по вторникам, вылет — в 6:10 (MSK+1), прибытие в Тбилиси — в 8:55. Продолжительность полета — 2 ч. 45 мин. Рейсы выполняются на самолете Sukhoi Superjet вместимостью до 100 пассажиров.

Улететь в Грузию из Самары также можно по четвергам и субботам.

Сабрина Самедова