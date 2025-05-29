Шойгу: в отношении России введено около 24 тыс. санкций

Всемирная торговая организация (ВТО) не помогает рынку. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Также господин Шойгу сообщил, что в отношении России введено порядка 24 тыс. санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Наша страна почти 20 лет с 1993 по 2012 год вела переговоры по вступлению в ВТО. Мы вступили в ВТО. Но сегодня против нашей страны введены 24 тысячи санкций. И никому никакая ВТО не помогла»,— сказал секретарь Совбеза РФ на встрече высоких представителей стран СНГ. Господин Шойгу также отметил несправедливость Международного уголовного суда, чьи стандарты работают «только в отношении России».

По данным секретаря Совбеза, несмотря на западные санкции, ВВП в странах СНГ вырос в 2024 году на 4,4%, опередив мировые показатели. А рост товарооборота России с государствами СНГ, составил 7,1%. Бывший министр призвал членов Содружества развивать защиту от внешнего воздействия, финансово-экономические механизмы, расширять торговлю и вкладывать ресурсы в передовые технологии.