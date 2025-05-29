Экс-замглавы департамента промышленности ХМАО отправили в колонию за взятку

Бывшего заместителя директора департамента промышленности и главы фермерского хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отправили в колонию строгого режима на пять лет за получение взятки от главы фермерского хозяйства, сообщили в окружном СКР. Экс-директора обязали выплатить штраф на 805 тыс. руб., также взыскана сумма взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывший глава крестьянско-фермерского хозяйства будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 4,5 лет и должен будет выплатить штраф в 2 млн руб. Его заместитель, ставший посредником в передаче взятки, получил условный срок в 5,5 лет с испытательным сроком в три года.

Суд установил, что с ноября 2019 по июль 2020 года замдиректора департамента получил от главы фермерского хозяйства взятку в виде моторного топлива стоимостью более 160 тыс. руб. за общее покровительство и за содействие в субсидировании. С мая 2018 по июль 2020 года глава фермерского хозяйства ради предоставления субсидий передал взятку одному из сотрудников управления агропромышленного комплекса департамента — это тоже было моторное топливо за 260 тыс. руб., а также за 79 тыс. руб. Часть взятки передал посредник — замглавы фермерского хозяйства (за совершение этого преступления он уже осужден).

Кроме того, с декабря 2017 по декабрь 2019 года глава фермерского хозяйства по сговору с заместителем при покровительстве экс-замдиректора департамента сообщил другим чиновникам якобы о выполненных полевых работах, за что получил субсидию в сумме более 3,3 млн руб. После возбуждения уголовного дела он вместе с заместителем снова попытались присвоить деньги через получение субсидии на 3,8 млн руб., но их действия были пресечены сотрудниками департамента.

Приговор не вступил в законную силу.

По сведениям «Ъ-Урал», речь идет о бывшем замдиректора департамента промышленности Андрее Шиповалове, руководителе крестьянско-фермерского хозяйства Александре Беккере и его заместителе Дмитрии Голубеве. В зависимости от роли фигуранты обвинялись в получении взятки (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), даче взятки (п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ) и посредничестве во взяточничестве (п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

Ирина Пичурина