«Походы в горы сделали легче при помощи машин»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как робокостюм для медицинской реабилитации стал помощником туристов на горных маршрутах Тайшаня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

В восточной части Китая, на горных маршрутах Тайшаня и Хуаншаня, появились необычные устройства для аренды. В соцсетях ролики об этом стали вирусными. Направления очень популярные — гору Тайшань ежегодно посещают 8,5 млн туристов. Хотя маршрут не из простых: на территории с 22 храмами не меньше 7,2 тыс. ступеней. Преодолевать крутые подъемы решаются люди всех возрастов, но дается это непросто. Местные предприниматели поняли, что это наилучшая локация для демонстрации возможностей своего робокостюма.

Экзоскелет от компании Kenqing весом 1,8 кг крепится на пояс и бедра над коленом. Так, при сгибании колен и подъеме по ступеням нагрузка распределяется между мышцами и суставами человека и технологичным устройством. На него приходится около 30% усилий. По словам создателя компании Юя Юньбо, изначально разработка была посвящена процессам медицинской реабилитации и ухода за пожилыми людьми, но потом идея обрела новое прочтение. Первый прототип умного пояса весил 20 кг, но за счет экспериментов с легкими материалами удалось значительно усовершенствовать конструкцию.

Устройство снабжено системой с искусственным интеллектом. Датчики на поясе обнаруживают начало движения, определяют зоны наибольшей нагрузки и оказывают механическую помощь в нужные моменты. То есть экзоскелет не поднимает вас на гору, а помогает совершать каждый новый шаг вверх по ступеням. Туристам эксперимент понравился. Аренда устройства обходится в $8,5, зато веселых впечатлений и воспоминаний остается еще больше, чем обычно. К тому же, по словам путешественников, восхождение и правда кажется легкой прогулкой. Интересно, на каких еще маршрутах мы вскоре встретим таких помощников.

Яна Лубнина