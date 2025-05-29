«Выксунский водоканал» вновь уличили в загрязнении реки

Росприроднадзор вновь выявил нарушения в работе АО «Выксунский водоканал» (Выкса, Нижегородская область). По данным надзорного ведомства, в стоках водоканала, сбрасываемых в реку Железница, превышены показатели установленных нормативов по меди, никелю, нитрат-иону и другим загрязняющим веществам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году внеплановая проверка водоканала выявила больше 10 различных нарушений в сфере охраны водных объектов, воздуха и обращения с отходами. Контрольно-надзорные мероприятия проводились в рамках проверки предприятий, которые эксплуатируют очистные, построенные по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Предприятию и его должностным лицам были выписаны штрафы.

Новая проверка показала, что большая часть нарушений устранена, но нарушения требований к охране водных объектов остались. В ближайшее время в отношении предприятия и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. «Выксунскому водоканалу» выдано новое предписание об устранении нарушений.

Андрей Репин